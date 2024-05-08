С акцентом на пышном декольте: Эшли Грэм в наряде с прозрачной юбкой позировала на благотворительном балу

Эшли Грэм продемонстрировала драматический образ на благотворительном Балу Института костюма Met Gala в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Модель предстала в черном наряде с халтером от бренда Ludovic de Saint Sernin, состоявшем из кожаного боди со шнуровкой, прозрачной юбки с черными стразами и шлейфом и длинной накидки.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Спереди и сзади платья были изображены цветочные узоры, сделанные из серебряных стразов. Главный акцент в ее аутфите был на пышном и сексуальном бюсте.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Обута Грэм была в черные лакированные туфли. Модель продемонстрировала новый цвет прически: она либо перекрасилась, либо воспользовалась искусственными волосами. Ей сделали высокую элегантную прическу, макияж с черными стрелками и молочный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги, а на руках – кольца с камнями.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Напомним, Рита Ора появилась на Met Gala в прозрачном комбинезоне и без белья.

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