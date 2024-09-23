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С акцентом на пышном декольте: Эшли Грэм в обтягивающем платье позировала на фэшн-шоу

С акцентом на пышном декольте: Эшли Грэм в обтягивающем платье позировала на фэшн-шоу

С акцентом на пышном декольте: Эшли Грэм в обтягивающем платье позировала на фэшн-шоу

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

36-летняя американская модель plus-size продемонстрировала соблазнительные формы в Милане.

Эшли Грэм посетила показ коллекции весна-лето 2025 года Модного дома Dolce & Gabbana, который состоялся в рамках Миланской недели моды.

Модель выглядела эффектно в платье бежево-бронзового оттенка со сборками и бретельками, из-под которого был виден кремовый бюстгальтер. Главный акцент в ее образе был на пышном и соблазнительном декольте.

Эшли Грэм / © Getty Images
Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Аутфит Грэм дополнила атласными туфлями в тон и пастельно-бежевой сумочкой.

Модели сделали высокую прическу с выпущенными на висок локонами, макияж с черными стрелками и молочный маникюр. В ушах у нее были бриллиантовые серьги.

Напомним, Эшли Грэм на показ бренда 3.1 Phillip Lim, состоявшегося в рамках Недели моды в Нью-Йорке, пришла в платье миди трендового цвета – бургунди.

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