С акцентом на пышном декольте: модель Playboy в откровенном платье появилась на улицах Лос-Анджелеса

Элизабет Мари Шевалье в соблазнительном аутфите собралась на вечеринку.

Американскую модель Playboy, звезду Instagram и OnlyFans Элизабет Мари Шевалье подловили папарацци у отеля Roosevelt в Лос-Анджелесе.

Знаменитость выбрала для своего выхода соблазнительный образ. На ней было откровенное полупрозрачное платье, полностью расшитое пайетками, бисером и каплевидными камнями. Наряд имел американскую пройму, глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышную и сексуальную грудь, а также высокий разрез.

Элизабет Мари Шевалье / Фото: Getty Images

Аутфит Элизабет дополнила золотистыми босоножками на высоких платформах и шпильках, а также сумкой, инкрустированной стразами. На шее у Шевалье был широкий чокер с камнями в тон наряда.

Модель распустила волосы, сделала насыщенный вечерний макияж, длинный темный маникюр и завершила лук браслетом и кольцами с камнями.

Напомним, Элизабет Мари Шевалье позировала на террасе в прозрачном бирюзовом платье макси, под которым не было белья.

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