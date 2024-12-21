С акцентом на пышном декольте: модель пришла на вечеринку в белом платье с рюшами

Джессика Гейл в кокетливом аутфите появилась на пати.

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – опубликовала в Instagram снимки своего нового соблазнительного лука, в котором она пришла на вечеринку.

Девушка надела белое мини-платье-бюстье с рюшами на юбке. Главный акцент в ее образе был на пышном и сексуальном декольте.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Гейл сделала прическу с мягкими локонами, нежный макияж с длинными ресницами и красный маникюр. На запястьях у нее были браслеты.

Джессика Гейл/Instagram Джессики Гейл

Напомним, в прошлый раз Джессика Гейл позировала наприсядки в черном мини-платье с глубоким вырезом, в кружевном бюстгальтере и чулках.

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