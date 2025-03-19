С акцентом на пышном декольте: Николь Шерзингер в платье с пайетками появилась в Нью-Йорке

46-летняя бывшая звезда Pussycat Dolls гламурным нарядом подчеркнула стройную фигуру и соблазнительный бюст.
Николь Шерзингер попала в объективы папарацци в Нью-Йорке, когда вышла из гостиницы. Звезда выглядела эффектно.
Артистка была одета в вечернее длинное черное платье с пайетками на бретельках. Главный акцент в ее аутфите был на пышном соблазнительном декольте. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Николь.
Лук Шерзингер дополнила черными лакированными остроносыми туфлями. У нее была красивая прическа с локонами, насыщенный макияж с красной помадой, темно-вишневый маникюр, бриллиантовые серьги-гвоздики в ушах и широкий бриллиантовый браслет и кольца на руках.
Напомним, Николь Шерзингер в пальто с цветочными аппликациями и пикантным декольте пришла на показ Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке.
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