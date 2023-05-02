С акцентом на пышном декольте: Сальма Хайек в красном платье с кружевом произвела фурор на Met Gala

56-летняя актриса в эффектном образе сияла на благотворительном балу Института костюма в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Сальма Хайек решила выделиться на фоне звездных красоток на Met Gala, которые демонстрировали черно-белые луки, и оделась в красное. К тому же ковровая дорожка в этом году не была красной.

Своим аутфитом актриса произвела настоящий фурор. На Сальме было роскошное платье от бренда Gucci. Оно состояло из латексного корсета, украшенного бретельками в виде жемчужных нитей (напоминавшего стиль покойного Карла Лагерфельда), пояса-банта и пышной многоярусной юбки со шлейфом из плесированного фатина и кружева.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Главным акцентом в ее луке было пышное сексуальное декольте, от которого трудно отвести взгляд.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Наряд она скомбинировала с красными босоножками на экстремально высокой платформе и каблуках.

Хайек собрала волосы в гладкий низкий хвост, украшенный красными резинками-цветами, и сделала макияж с дымчатыми тенями и помадой гранатового оттенка. В ушах у нее были массивные бриллиантовые серьги с жемчугом, а на руках – кольца с камнями.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Сальма пришла на ивент со своим мужем – миллиардером Франсуа-Анри Пино. Бизнесмен появился в классическом черном костюме с бабочкой. Он скромно улыбался на камеры, обнимая жену за талию.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Фото: Associated Press

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