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С акцентом на пышном декольте: София Вергара в платье с принтом "гусиная лапка" пришла на съемку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
221
Время на прочтение
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С акцентом на пышном декольте: София Вергара в платье с принтом "гусиная лапка" пришла на съемку

София Вергара / Фото: Associated Press

50-летняя колумбийско-американская актриса в стильном наряде продемонстрировала стройную фигуру.

София Вергара приняла участие в съемках телевизионной программы NBC "Кэрол Бернетт: 90 лет смеха и любви", состоявшихся в Avalon Hollywood в Лос-Анджелесе. Специальный выпуск выйдет в эфир 26 апреля, в день рождения американской актрисы, комедиантки и певицы Кэрол Бернетт.

София Вергара / © Associated Press
София Вергара / Фото: Associated Press

Там актриса предстала в черно-белом платье-бюстье с принтом "гусиная лапка", подчеркнувшем ее сексуальную фигуру. Наряд имел соблазнительное декольте, декоративные пуговицы и клапаны для карманов, которые имитировали жакет, а также разрез спереди.

София Вергара / © Associated Press
София Вергара / Фото: Associated Press

Лук Вергара дополнила черными босоножками, украшенными стразами, на высокой платформе и каблуках.

София сделала красивую укладку с локонами, вечерний макияж и завершила образ украшениями, инкрустированными кристаллами.

София Вергара / © Associated Press
София Вергара / Фото: Associated Press

Напомним, в съемках приняла участие также Шер, которая сверкнула пикантным декольте в сексуальном бюстгальтере и прозрачном топе.

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Дата публикации
Просмотры
221
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