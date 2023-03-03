С акцентом на пышном декольте: София Вергара в платье с принтом "гусиная лапка" пришла на съемку

50-летняя колумбийско-американская актриса в стильном наряде продемонстрировала стройную фигуру.
София Вергара приняла участие в съемках телевизионной программы NBC "Кэрол Бернетт: 90 лет смеха и любви", состоявшихся в Avalon Hollywood в Лос-Анджелесе. Специальный выпуск выйдет в эфир 26 апреля, в день рождения американской актрисы, комедиантки и певицы Кэрол Бернетт.
Там актриса предстала в черно-белом платье-бюстье с принтом "гусиная лапка", подчеркнувшем ее сексуальную фигуру. Наряд имел соблазнительное декольте, декоративные пуговицы и клапаны для карманов, которые имитировали жакет, а также разрез спереди.
Лук Вергара дополнила черными босоножками, украшенными стразами, на высокой платформе и каблуках.
София сделала красивую укладку с локонами, вечерний макияж и завершила образ украшениями, инкрустированными кристаллами.
Напомним, в съемках приняла участие также Шер, которая сверкнула пикантным декольте в сексуальном бюстгальтере и прозрачном топе.
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