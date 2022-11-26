С акцентом на пышном декольте: участница "Холостяка-12" Виктория Варлей появилась на церемонии роз в сексуальном платье

В эфире показали пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". В этом выпуске церемония роз состоялась в особом формате. Главный герой Алекс Топольский написал каждой участнице записку с местом и временем их встречи. Таким образом, каждая девушка имела возможность один на один встретиться с холостяком и поговорить.

Одной из самых эффектных на церемонии была 37-летняя актриса Виктория Варлей. Она предстала перед Алексом в ярком сексуальном аутфите.

Скрин из видео

На Виктории было желтое обтягивающее платье миди от украинской дизайнера Оли Мак с открытыми плечами и соблазнительным декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст. Красавица выглядела стройно и привлекательно.

Скрин из видео

Наряд она дополнила зелеными туфлями на шпильках.

Скрин из видео

Идеально ровная укладка, макияж с акцентом на глазах, элегантные серьги и колье завершили роскошный лук Варлей.

Виктория Варлей/Instagram

Скрин из видео

Топольский вручил Вике розу хозяйки дома.

Напомним, в пятом выпуске у Виктории было индивидуальное свидание с Алексом. Во время купания в море у них случился страстный поцелуй.

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