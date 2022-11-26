С акцентом на пышном декольте: участница "Холостяка-12" Виктория Варлей появилась на церемонии роз в сексуальном платье

Актриса подчеркнула соблазнительные формы нарядом от украинского бренда.
В эфире показали пятый выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк-12". В этом выпуске церемония роз состоялась в особом формате. Главный герой Алекс Топольский написал каждой участнице записку с местом и временем их встречи. Таким образом, каждая девушка имела возможность один на один встретиться с холостяком и поговорить.
Одной из самых эффектных на церемонии была 37-летняя актриса Виктория Варлей. Она предстала перед Алексом в ярком сексуальном аутфите.
На Виктории было желтое обтягивающее платье миди от украинской дизайнера Оли Мак с открытыми плечами и соблазнительным декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышный бюст. Красавица выглядела стройно и привлекательно.
Наряд она дополнила зелеными туфлями на шпильках.
Идеально ровная укладка, макияж с акцентом на глазах, элегантные серьги и колье завершили роскошный лук Варлей.
Топольский вручил Вике розу хозяйки дома.
Напомним, в пятом выпуске у Виктории было индивидуальное свидание с Алексом. Во время купания в море у них случился страстный поцелуй.
Читайте также:
- "Холостяк-12": проект оставило две участницы
- Участницы из "Холостяка-12" показали, как выглядят без макияжа
- Невероятная: фаворитка шоу "Холостяк-12" продемонстрировала роскошные образы в свадебных платьях
- В бархатном пиджаке-смокинге и с улыбкой: элегантный образ главного героя "Холостяка-12" на церемонии роз