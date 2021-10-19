С акцентом на пышной груди: Анджелина Джоли в интересном образе посетила премьеру фильма

С акцентом на пышной груди: Анджелина Джоли в интересном образе посетила премьеру фильма

46-летняя актриса и продюсер Анджелина Джоли впервые за долгое время появилась на дорожке.

Она вместе с детьми: 20-летним Мэддоксом, 13-летними Вивьен и Ноксом, 15-летней Шайло и 16-летней Захарой присутствовали вчера на мировой премьере фильма "Вечные" от Marvel Studios в театре Долби в Лос-Анджелесе.

Анджелина Джоли с детьми / Getty Images

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На дорожку Энджи вышла в кофейном платье с достаточно откровенной линией декольте, подчеркивающей пышную грудь актрисы. Также у платья был небольшой шлейф. Свой образ Джоли дополнила золотыми украшениями: серьгами, золотой деталью, которая была прикреплена к нижней губе актрисы и подбородку, тремя массивными золотыми браслетами и кольцом на пальце. Волосы звезды были распущены и зачесаны назад, а макияж был с акцентом на глаза, губы при этом Джоли оставила натурального цвета. Обула актриса золотые остроносые туфли на каблуках.

Фильм "Вечные" выйдет в кинотеатрах в ноябре, он рассказывает о расе бессмертных существ со сверхчеловеческими способностями, тайно живущих на Земле. Помимо Джоли в нем снимаются Ричард Мэдден, Кит Харингтон, Дона Ли, Сальма Хайек, Джемма Чан и Лорен Ридлофф.

Анджелина Джоли / Getty Images

"Вечные" - это бессмертная инопланетная раса, созданная Целестиалами, которая живет на Земле в тайне более 7 тыс. Лет. Они воссоединяются, чтобы защитить человечество от своих злобных собратьев Девиантов.

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