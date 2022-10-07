С акцентом на пышной груди: канадская актриса в вечернем платье сияла на премьере фильма

28-летняя Тейлор Рассел в образе Одри Хепберн пришла на кинофестиваль в Нью-Йорке.

Канадская актриса Тейлор Рассел посетила премьеру фильма "Целиком и полностью", которая состоялась в рамках 60-го Нью-Йоркского кинофестиваля в Alice Tully Hall. Тейлор вместе с Тимоти Шаламе сыграли в этой ленте главные роли.

На мероприятии актриса предстала в образе Одри Хепберн.

Тейлор Рассел / Фото: Associated Press

"Я чту Одри Хепберн в этом очень утонченном образе с классическим силуэтом, потому что она часто является моим источником вдохновения", — рассказала о своем образе Тейлор, пишет британский Vogue.

На ней было элегантное атласное черное обтягивающее платье с обнаженными плечами от Prada. Наряд украшали банты с хрустальными украшениями. Акцент в луке был на ее пышной груди.

Тейлор Рассел / Фото: Associated Press

Платье Рассел дополнило черными босоножками. На голове у нее была тиара от Cartier. В макияже Тейлор сделала акцент на красной помаде.

Тейлор Рассел / Фото: Associated Press

Читайте также: