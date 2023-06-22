С акцентом на разрезе: Ева Лонгория в платье с психоделическим принтом посетила фестиваль в Каннах

Актриса приехала на мероприятие в Канны.

Ева Лонгория приехала во Францию, чтобы посетить фестиваль "Каннские львы-2023". Актриса приняла участие в разговоре "Отражение ценных историй".

Там звезда предстала в длинном платье с психоделическим принтом, высокой горловиной, драпировкой и разрезом, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Аутфит Лонгория дополнила белыми туфлями на шпильках. Волосы она собрала в высокий хвост, накрутив локоны, уши украсила длинными серьгами с кольцами и сделала макияж с помадой шоколадного оттенка.

Напомним, Ева Лонгория в платье мандаринового оттенка презентует фильм Flamin' Hot в Белом доме, в котором дебютировала как режиссер.

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