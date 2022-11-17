С акцентом на роскошном декольте: Сальма Хайек посетила мероприятие GQ в эффектном красном платье

56-летняя знаменитость решила появиться на мероприятии в Лондоне в культовом британском бренде.

Если актриса Сальма Хайек появляется на красной дорожке, то все взгляды без исключения прикованы только к ней. Образы знаменитости всегда эффектны и идеально подчеркивают ее роскошную фигуру.

В среду, 16 ноября, Сальма стала одной из гостей мероприятия издания GQ, где вручали награду "Мужчина года". На красную дорожку она вышла в потрясающем алом платье вишневого оттенка, созданного брендом Vivienne Westwood для коллекции Made-to-Order.

Наряд был выполнен из атласного крепа, имел спущенную линию плеча, глубокое декольте, украшенное драпировкой и милым небольшим бантом. Также у платья была корсетная основа и драпировка на бедрах.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

Образ актрисы дополнили прическа с легкими волнами, черный маникюр, насыщенный макияж глаз и роскошные серьги в виде лепестков зеленого и красного оттенка.

Сальма Хайек / Фото: Associated Press

К слову, этой зимой с участием актрисы выйдет фильм "Супер Майк: Последний танец", где она сыграет вместе с Ченнингом Татумом. В этой танцевальной картине Сальма играет гламурную и богатую светскую львицу, которая возрождает любовь главного героя к танцам.

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