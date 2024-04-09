С акцентом на сексуальном декольте: американская певица вышла на красную дорожку в соблазнительном образе

Американская певица Bunnie XO посетила церемонию награждения премии CMT Music Awards в Техасе.

На красной дорожке она предстала в эффектном образе. На ней было обтягивающее бежевое платье макси, расшитое золотыми пайетками и черным бисером, от свадебного дизайнера Fjolla Haxhismajli.

Bunnie XO / Фото: Getty Images

Главный акцент в ее аутфите был на глубоком декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышную и сексуальную грудь.

Артистка сделала прическу с локонами и высоким хвостом на макушке, насыщенный макияж с наращенными пышными ресницами. На шее у нее были серебряные цепочки, а на руках – кольца. Длинный маникюр с декором завершил лук Bunnie XO.

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