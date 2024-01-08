С акцентом на сексуальном декольте: американская телезвезда в красном платье сияла на премии

Зури Холл в образе lady in red посетила "Золотой глобус".
В Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения премии "Золотой глобус", которую посетило множество звездных красавиц.
На красной дорожке внимание привлекла американская телезвезда Зури Холл. Она появилась перед фотокамерами в красивом красном платье от Oscar de la Renta. Главный акцент в ее аутфите был на пышном и сексуальном декольте.
Наряд имел драпировку, два банта сзади и небольшой шлейф.
Зури дополнила лук аккуратной укладкой, макияжем с красной помадой, молочным маникюром и черными туфлями.
Напомним, премию также посетила Дженнифер Энистон, представшая там в черном платье без бретелек от Dolce & Gabbana.
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