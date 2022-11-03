С акцентом на сексуальном декольте: бразильская певица в образе от Burberry пришла на премию

Бразильская певица и актриса – Анитта – стала гостьей церемонии награждения премии Innovator Awards, организованной журналом WSJ. Событие состоялось в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Артистка предстала перед фотокамерами в обольстительном образе total black из весенне-летней коллекции 2023 года бренда Burberry. На ней был жакет оверсайз и черный бюстгальтер, идеально подчеркнувший ее соблазнительный бюст.

Анитта / Фото: Getty Images

Верх Аннита скомбинировала с экстравагантными широкими брюками с разрезами, под которыми были лосины с молниями снизу. На лосины она прикрепила два черных аксессуара с надписями Burberry.

Лук звезда дополнила вьетнамками на шпильках и черной сумкой с золотой буквой B. Волосы Анитта распустила и надела на голову черную повязку. На шее у нее было эффектное украшение в виде золотого скорпиона, а в ушах – серьги-кольца. Макияж с акцентом на глазах и медно-бронзовый маникюр завершили аутфит певицы.

Напомним, на церемонию пришла Кейт Мосс. Для мероприятия она выбрала оливковое прозрачное платье Saint Laurent, в котором сверкнула сосками и черными трусами.

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