С акцентом на сексуальном декольте: красивая Джоан Смоллс в элегантном платье появилась на ивенте

35-летняя пуэрториканская модель в эффектном образе total black предстала на гала-вечере.
Джоан Смоллс посетила состоявшийся в Нью-Йорке благотворительный гала-вечер короля Чарльза III The King's Trust 2024.
Для своего появления она выбрала эффектный образ. Модель надела черное элегантное платье от Dolce & Gabbana, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Главный акцент в аутфите девушки был на сексуальном декольте.
Лук красавица дополнила черными прозрачными перчатками и черными босоножками на шпильках Jimmy Choo.
Смоллс уложила волосы на одну сторону, сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, уши украсила серебряными серьгами-кольцами, шею – бриллиантовым колье и одну руку – бриллиантовым браслетом.
Напомним, Джоан Смоллс в жакете оверсайз на голое тело продемонстрировала соски на фэшн-ивенте.
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