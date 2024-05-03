С акцентом на сексуальном декольте: красивая Джоан Смоллс в элегантном платье появилась на ивенте

35-летняя пуэрториканская модель в эффектном образе total black предстала на гала-вечере.

Джоан Смоллс посетила состоявшийся в Нью-Йорке благотворительный гала-вечер короля Чарльза III The King's Trust 2024.

Для своего появления она выбрала эффектный образ. Модель надела черное элегантное платье от Dolce & Gabbana, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Главный акцент в аутфите девушки был на сексуальном декольте.

Джоан Смоллс / Фото: Associated Press

Лук красавица дополнила черными прозрачными перчатками и черными босоножками на шпильках Jimmy Choo.

Джоан Смоллс / Фото: Associated Press

Смоллс уложила волосы на одну сторону, сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, уши украсила серебряными серьгами-кольцами, шею – бриллиантовым колье и одну руку – бриллиантовым браслетом.

Джоан Смоллс / Фото: Associated Press

Напомним, Джоан Смоллс в жакете оверсайз на голое тело продемонстрировала соски на фэшн-ивенте.

Читайте также: