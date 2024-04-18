С акцентом на сексуальном декольте: Талия Сторм пришла на вечеринку в стильном луке

Талия Сторм стала гостьей вечеринки Рианны в Лондоне. Поп-дива посвятила ивент выходу новой линейки обуви Creeper Phatty Earth Tone коллаборации Fenty x Puma.

Талия появилась там в стильном аутфите. На ней был черный кожаный тренч, черный топ, прекрасно подчеркнувший ее пышный и сексуальный бюст, и красные брюки-клеш со стрелками.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Образ красавица дополнила прозрачными туфлями с россыпью страз. Сторм уложила волосы в красивую прическу с локонами, сделала макияж с черными стрелками и красный маникюр. В ушах у нее были любимые серьги-кольца, а на руке – кольца с жемчугом.

Талия Сторм / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Талия Сторм выступила на вечеринке в прозрачном платье с откровенным декольте.

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