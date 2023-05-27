С акцентом на сексуальном декольте: звезда Instagram в платье цвета металлик появилась на благотворительном вечере

Молодая звезда соцсетей выбрала для своего выхода эффектный наряд.

На благотворительном вечере организации amfAR Cinema Against AIDS, состоявшемся в рамках Каннского кинофестиваля, было немало звездных красавиц в эффектных образах. Один из них продемонстрировала французская звезда Instagram — Леа Элуи.

Леа Элуи / Фото: Associated Press

Она появилась перед фотокамерами в обтягивающем платье макси цвета металлик, созданном из камней и блестков. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Главным акцентом в аутфите Леи было сексуальное декольте.

Леа Элуи / Фото: Associated Press

Элуи сделала элегантную прическу, выпустив пряди спереди, максимально естественный макияж, украсила уши длинными серьгами с камнями, а руку – кольцом с массивным камнем.

Леа Элуи / Фото: Associated Press

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