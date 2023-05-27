Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

С акцентом на сексуальном декольте: звезда Instagram в платье цвета металлик появилась на благотворительном вечере

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
522
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
С акцентом на сексуальном декольте: звезда Instagram в платье цвета металлик появилась на благотворительном вечере

Леа Элуи / Фото: Associated Press

Молодая звезда соцсетей выбрала для своего выхода эффектный наряд.

На благотворительном вечере организации amfAR Cinema Against AIDS, состоявшемся в рамках Каннского кинофестиваля, было немало звездных красавиц в эффектных образах. Один из них продемонстрировала французская звезда Instagram — Леа Элуи.

Леа Элуи / © Associated Press
Леа Элуи / Фото: Associated Press

Она появилась перед фотокамерами в обтягивающем платье макси цвета металлик, созданном из камней и блестков. Наряд идеально подчеркнул ее стройную фигуру. Главным акцентом в аутфите Леи было сексуальное декольте.

Леа Элуи / © Associated Press
Леа Элуи / Фото: Associated Press

Элуи сделала элегантную прическу, выпустив пряди спереди, максимально естественный макияж, украсила уши длинными серьгами с камнями, а руку – кольцом с массивным камнем.

Леа Элуи / © Associated Press
Леа Элуи / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
522
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация