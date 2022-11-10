С акцентом на соблазнительном бюсте: Кэти Перри в костюме из денима пришла на музыкальную премию

Кэти Перри стала гостьей ежегодной церемонии вручения наград Country Music Association Awards, состоявшейся на Bridgestone Arena в Нэшвилле, Теннесси.

На красной дорожке певица появилась в светло-голубом костюме от британского бренда Marques Almeida, состоявшего из топа-корсета с откровенным декольте и широких брюк с большим бантом. От соблазниетльного бюста Кэти просто глаз не отвести.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Аутфит Перри дополнила босоножками со стразами и жемчужными нитями. На шее у нее был многослойный чокер из жемчуга и бриллиантов, в ушах – элегантные бриллиантовые серьги, а на руке – кольцо с большим бриллиантом.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Аккуратная укладка и макияж с акцентом на пышных ресницах завершили стильный лук Кэти.

Кэти Перри / Фото: Associated Press

Напомним, премию также посетила Джессика Честейн, сиявшая в вечернем платье с кружевом от Gucci, расшитом камнями и стразами в виде созвездий, на тонких бретельках и с сексуальным декольте.

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