С акцентом на соблазнительном бюсте: певица Мэдисон Бир в прозрачном платье сияла на премии "Грэмми"

Певица Мэдисон Бир стала гостьей 67-й ежегодной церемонии вручения престижной музыкальной премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе. Артистка была номинирована в категории "Лучшая танцевальная поп-запись", но уступила победу певице Charli XCX.

На красной дорожке Мэдисон предстала в кутюрном наряде из коллекции весна-лето 2025 года бренда Miss Sohee. На ней было нюдовое прозрачное обтягивающее платье-бюстье, украшенное сверху золотым кружевом и золотистым и светло-нефритовым кружевом на шлейфе.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

На руки она надела накидку с рукавами-буфами с длинным шлейфом бледно-нефритового оттенка с флористической вышивкой с пайетками, бисером и блестками и аппликациями.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

Главным акцентом в образе Бир было откровенное декольте, которое идеально подчеркнуло ее пышную и соблазнительную грудь.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

Певица распустила волосы и сделала макияж с темной помадой.

Напомним, Мэдисон Бир на вечеринку накануне "Грэмми" появилась в белом платье макси с плиссированным верхом, американской проймой, халтером, пикантным декольте и юбкой с высоким разрезом до бедра.

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