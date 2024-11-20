С акцентом на соблазнительном декольте: британская актриса в прозрачном платье позировала на премии в Лондоне

Мариса Абела в пикантном луке total black появилась на ивенте.
Британская актриса Мариса Абела стала гостей церемонии награждения премии GQ "Мужчина года" в Лондоне.
Звездная красавица появилась на красной дорожке в пикантном образе total black. На ней был элегантный жакет и прозрачное платье макси без бретелек, под которое она надела черное белье.
Лук девушка дополнила черными лакированными туфлями и черной лакированной сумочкой. Аруратная укладка, макияж с черными стрелками и лиловой помадой и золотые украшения завершили аутфит Абелы.
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