С акцентом на соблазнительном декольте: британская актриса в прозрачном платье позировала на премии в Лондоне

Мариса Абела в пикантном луке total black появилась на ивенте.

Британская актриса Мариса Абела стала гостей церемонии награждения премии GQ "Мужчина года" в Лондоне.

Звездная красавица появилась на красной дорожке в пикантном образе total black. На ней был элегантный жакет и прозрачное платье макси без бретелек, под которое она надела черное белье.

Мориса Абела / Фото: Associated Press

Лук девушка дополнила черными лакированными туфлями и черной лакированной сумочкой. Аруратная укладка, макияж с черными стрелками и лиловой помадой и золотые украшения завершили аутфит Абелы.

Мориса Абела / Фото: Associated Press

Читайте также: