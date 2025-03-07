С акцентом на соблазнительном декольте: рэперша Doja Cat вся в леопарде пришла на фэшн-шоу

Рэп-исполнительница в последнее время любит носить наряды с "хищным" принтом.

Doja Cat посетила показ коллекции осень-зима 2025-2026 бренда Balmain, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Рэперша появилась там в наряде с леопардовым принтом, состоявшим из бомбера на молнии и с объемными рукавами и юбки за колени с разрезом и таким же поясом с золотой пряжкой.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Аутфит Doja Cat дополнила сливающейся с ее костюмом леопардовой сумочкой и лакированными черными остроносыми туфлями Christian Louboutin.

Doja Cat / Фото: Associated Press

У нее была короткая прическа, макияж с блестящими тенями и персиковыми румянами, а также длинный маникюр.

Лук артистка завершила роскошными золотыми драгоценностями с бриллиантами от Messika.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Напомним, Doja Cat на красной дорожке премии "Оскар" продемонстрировала лук в блестящем леопардовом платье макси со шлейфом, полуобнаженной спиной и без бретелек от Balmain, которое подчеркнуло ее соблазнительные формы.

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