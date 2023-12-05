С акцентом на животе: беременная девушка Роберта Паттинсона вышла в свет в красном платье

Совсем скоро у певицы и ее возлюбленного родится первенец.
Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус вышла на красную дорожку в Королевском Альберт-холле в Лондоне. 31-летняя знаменитость посетила церемонию награждения British Fashion Awards 2023 и продемонстрировала красивый образ в фатиновым платье винного оттенка.
Наряд не имел бретелек, был украшен множеством складок и драпировок, а в зоне талии его украшал большой то ли бант, то ли цветок из плиссированной ткани такого же оттенка, что и платье.
Также этот элемент жекора на талии отвлекал внимание от уже не маленького беременного живота Сьюки, ведь вместе со своим бойфрендом Робертом Паттинсоном она ждет первенца.
Артистка надела босоножки на высоких каблуках, сделала красный длинный маникюр, нежный макияж и украсила шею бриллиантовым колье.
Впервые о том, что Сьюки беременна заговорили в октябре, после того, как она в компании бойфренда вышла на фотоколл гала-концерта кампании GO. Тогда Уотерхаус была в полностью прозрачном платье тоже винного оттенка, но срок беременности был не очень большим, поэтому живот был не очень заметен.
Читайте также:
- Смело: девушка Роберта Паттинсона пришла на мероприятие в прозрачном платье и без белья
- В прозрачном платье с глубоким декольте: девушка Роберта Паттинсона на премьере сериала
- Надел юбку вместо штанов: Роберт Паттинсон пришел в смелом луке на показ Dior