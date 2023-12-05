С акцентом на животе: беременная девушка Роберта Паттинсона вышла в свет в красном платье

Совсем скоро у певицы и ее возлюбленного родится первенец.

Британская певица и актриса Сьюки Уотерхаус вышла на красную дорожку в Королевском Альберт-холле в Лондоне. 31-летняя знаменитость посетила церемонию награждения British Fashion Awards 2023 и продемонстрировала красивый образ в фатиновым платье винного оттенка.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Наряд не имел бретелек, был украшен множеством складок и драпировок, а в зоне талии его украшал большой то ли бант, то ли цветок из плиссированной ткани такого же оттенка, что и платье.

Также этот элемент жекора на талии отвлекал внимание от уже не маленького беременного живота Сьюки, ведь вместе со своим бойфрендом Робертом Паттинсоном она ждет первенца.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Артистка надела босоножки на высоких каблуках, сделала красный длинный маникюр, нежный макияж и украсила шею бриллиантовым колье.

Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

Впервые о том, что Сьюки беременна заговорили в октябре, после того, как она в компании бойфренда вышла на фотоколл гала-концерта кампании GO. Тогда Уотерхаус была в полностью прозрачном платье тоже винного оттенка, но срок беременности был не очень большим, поэтому живот был не очень заметен.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус / Фото: Associated Press

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