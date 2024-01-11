С акцетом на пышном декольте: американская телезвезда в обтягивающем платье в полоску попала под прицел папарацци

Американская телезвезда Ларса Пиппен попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка.

Женщина выглядела эффектно. Она была одета в обтягивающее черное платье макси в серебристую полоску и без бретелек. Главный акцент в аутфите Ларси был на ее пышном и сексуальном декольте.

Ларса Пиппен / Фото: Getty Images

Свой образ она дополнила черными босоножками с серебряными блестками и черной сумкой. На шее у нее было бриллиантовое колье, в ушах – лаконичные серьги, а на руках – бриллиантовый браслет, кольцо и часы. Волосы она уложила в локоны и сделала макияж с черными стрелками и помадой шоколадно-бежевого оттенка.

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