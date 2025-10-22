С акцентным воротником: Крис Дженнер в винтажном наряде от Oscar de la Renta пришла поддержать дочь Ким на ивенте

Ким Кардашьян и Крис Дженнер / © Getty Images

Крис Дженнер приехала в Париж на премьеру драматического сериала "Все честно" (All's Fair), чтобы поддержать свою дочь Ким Кардашьян, которая сыграла в нем.

На мероприятии она появилась в элегантном аутфите. На ней было винтажное черное бархатное платье по фигуре от бренда Oscar de la Renta. Наряд имел акцентный белый плиссированный воротник и белые манжеты с черными лентами-бантиками.

Образ Дженнер дополнила элегантной прической с прикорневым начесом, макияжем с пышными ресницами и бежево-коричневой помадой и маникюром цвета гнилой вишни. Уши Крис украсила бриллиантовыми длинными серьгами, а на руке красовалось коктейльное кольцо с крупным бриллиантом.

Напомним, Ким Кардашьян на этой премьере сияла в платье ледяно-голубого цвета 25-летней давности от бренда Christian Dior.