С акцентом на декольте: Хайди Клум подловили папарацци после съемок

Хайди Клум / © Getty Images

Супермодель и телеведущая Хайди Клум попала в объективы фотографов в Нью-Йорке после съемок шоу Project Runway в Нью-Йорке. Она шла по улице к своему авто в бордовом мини-платье с пайетками от бренда 16Arlington, которое имело длинные рукава, но очень глубокое и эффектное декольте, что акцентировало на себе все внимание.

Также Клум надела капроновые колготки, классические туфли в цвет платья, а на ее руке была сумка-ведро от бренда Aigner. Образ звезда дополнила роскошной укладкой, множеством украшений, в том числе на руках, а также очками.

Хайди Клум / © Getty Images

Однако, несомненно, главное внимание в образе Хайды также привлек ее новый маленький друг — собачка по имени Фриц, который совсем недавно появился в семье модели, но уже стал ее неразлучным спутником. Малыш Фриц уже также модник, как и Хайди, ведь он носит ошейник и поводок от Gucci.

Пес Хайди Клум на кличку Фриц

Также у Клум есть еще две собаки, которых она неоднократно показывала в соцсетях, а также часто попадает с ними в объективы фотографов, когда выгуливает.

Хайду Клум с мужем и их собаками на прогулке