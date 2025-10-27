С акцентом на декольте: Ким Кардашьян в вязаном наряде с пикантным вырезом попала под прицел папарацци

Ким Кардашьян / © Getty Images

Папарацци подловили Ким Кардашьян в Нью-Йорке. Там бизнесвумен занимается промотуром нового юридического драматического сериала «Все честно» (All’s Fair), в котором сыграла.

Звезда реалити, как всегда, вышла в свет в красивом образе. На ней был приталенный вязаный синий наряд, который прекрасно подчеркнул ее соблазнительные формы. Он состоял из юбки макси и кардигана с воротником-стойкой, вязаными застежками и пикантным вырезом, через который она блеснула пышной грудью.

Лук Кардашьян дополнила босоножками графитового оттенка. Она сделала гладкую прическу, макияж в нюдово-бежевых оттенках и с пышными ресницами и молочный маникюр. В одном ухе у нее было две серьги-кольца, а на руках — кольца с бриллиантами.

Напомним, Ким Кардашьян на премьере сериала в Лондоне появилась в кожаном корсетном платье от бренда Dilara Findikoglu.