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- Шоу-бизнес
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С акцентом на декольте: Оливия Уайлд удивила нарядом на кинопремии
Звезда продемонстрировала элегантный образ на красной дорожке в Голливуде.
Американская актриса и режиссер Оливия Уайлд посетила 17-ю церемонию Governors Awards, которая состоялась 15 ноября в Голливуде. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала эффектный наряд от Модного дома Valentino, сделав акцент на декольте.
Уайлд предстала перед фотографами в черном бархатном платье с глубоким V-образным вырезом и акцентными плечами. Облегающий лиф подчеркивал фигуру актрисы, а плиссировка на подоле добавляла образу драматичности.
Актриса сделала сдержанный макияж с акцентом на глаза, а волосы оставила распущенными. Такой минималистичный бьюти-образ не отвлекал внимания от эффектного платья.
Ранее, напомним, Оливия Уайлд вышла в свет в наряде, который идеально сочетал голливудский гламур и уличный стиль.