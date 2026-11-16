С акцентом на декольте: Оливия Уайлд удивила нарядом на кинопремии

Оливия Уайлд / © Associated Press

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Американская актриса и режиссер Оливия Уайлд посетила 17-ю церемонию Governors Awards, которая состоялась 15 ноября в Голливуде. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала эффектный наряд от Модного дома Valentino, сделав акцент на декольте.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Уайлд предстала перед фотографами в черном бархатном платье с глубоким V-образным вырезом и акцентными плечами. Облегающий лиф подчеркивал фигуру актрисы, а плиссировка на подоле добавляла образу драматичности.

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Оливия Уайлд / © Associated Press

Актриса сделала сдержанный макияж с акцентом на глаза, а волосы оставила распущенными. Такой минималистичный бьюти-образ не отвлекал внимания от эффектного платья.

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Оливия Уайлд / © Associated Press

Ранее, напомним, Оливия Уайлд вышла в свет в наряде, который идеально сочетал голливудский гламур и уличный стиль.

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