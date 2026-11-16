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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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С акцентом на декольте: Оливия Уайлд удивила нарядом на кинопремии

Звезда продемонстрировала элегантный образ на красной дорожке в Голливуде.

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Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Оливия Уайлд

Оливия Уайлд / © Associated Press

Американская актриса и режиссер Оливия Уайлд посетила 17-ю церемонию Governors Awards, которая состоялась 15 ноября в Голливуде. Для выхода на красную дорожку звезда выбрала эффектный наряд от Модного дома Valentino, сделав акцент на декольте.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Уайлд предстала перед фотографами в черном бархатном платье с глубоким V-образным вырезом и акцентными плечами. Облегающий лиф подчеркивал фигуру актрисы, а плиссировка на подоле добавляла образу драматичности.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Актриса сделала сдержанный макияж с акцентом на глаза, а волосы оставила распущенными. Такой минималистичный бьюти-образ не отвлекал внимания от эффектного платья.

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Ранее, напомним, Оливия Уайлд вышла в свет в наряде, который идеально сочетал голливудский гламур и уличный стиль.

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