- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
С акцентом на глубоком декольте: мексиканская актриса в красном платье от Carolina Herrera сияла на мероприятии
35-летняя Эйса Гонсалес выглядела стройной и эффектной.
Мексиканская актриса и певица Эйса Гонсалес посетила церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards, организованную Советом модельеров Америки в Нью-Йорке.
Красавица очаровала своим ярким аутфитом. На ивент она пришла в красном платье миди от бренда Carolina Herrera. Наряд состоял из юбки приталенного силуэта и шелкового топа с глубоким V-образным декольте, вырезами по бокам и объемными короткими рукавами-фонариками.
Лук Эйса дополнила золотистыми босоножками на шпильках и красным клатчем. У нее были распущенные волосы с ровным пробором и макияж с красной помадой. Уши брюнетка украсила бриллиантовыми серьгами, а на руке было кольцо с бриллиантами. Гонсалес выглядела стройной и красивой.