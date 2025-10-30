ТСН в социальных сетях

С акцентом на глубоком декольте: возлюбленная Маколея Калкина в жакете на голое тело пришла на мероприятие

37-летняя Бренда Сонг выбрала для своего появления деловой костюм с пикантным акцентом.

Бренда Сонг

Бренда Сонг / © Associated Press

Жена Маколея Калкина — Бренда Сонг — посетила мероприятие журнала Variety «Сила женщин 2025: Лос-Анджелес», которое состоялось в Беверли-Хиллз.

На красной дорожке актриса предстала в льняном костюме ультрамаринового цвета. Он состоял из брюк-палаццо и однобортного жакета с глубоким декольте, который она надела на голое тело.

Бренда Сонг / © Associated Press

Бренда Сонг / © Associated Press

Лук Сонг дополнила красивой укладкой с мягкими локонами, нежным макияжем и маникюром цвета гнилой вишни. На руках у нее были кольца с бриллиантами.

Бренда Сонг / © Associated Press

Бренда Сонг / © Associated Press

Напомним, Бренда Сонг на премьере фильма «Песня любви» позировала в черно-белом наряде от Vera Wang.

