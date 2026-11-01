С акцентом на глубоком декольте: Зои Салдана в жакете на голое тело пришла на светское мероприятие

Зои Салдана / © Associated Press

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Зои Салдана посетила гала-вечер Airbnb в Лос-Анджелесе. Для этого мероприятия звезда выбрала черный брючный костюм от бренда The Row.

На ней был удлиненный однобортный жакет с широкими атласными лацканами и застежкой на одну пуговицу. Актриса надела его на обнаженное тело, сделав акцент на глубоком V-образном декольте, и закатала рукава до локтей.

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Зои Салдана / © Associated Press

Зои сочетала жакет с длинными широкими брюками со стрелками, которые почти полностью закрывали обувь. Из-под брючин выглядывали черные лакированные босоножки.

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Зои Салдана / © Associated Press

Звезда украсила шею серебристым колье с кулоном в виде головы пантеры, инкрустированной блестящими камнями, а руки — браслетом в виде змеи и несколькими кольцами.

Зои Салдана / © Associated Press

Актриса собрала волосы сзади, оставив у лица свободные пряди. Она нанесла нежный макияж и сделала маникюр нежного лавандового оттенка.

Зои Салдана / © Associated Press

Напомним, Зои Салдана в кружевных туфлях и белом платье с декольте посетила вечернее шоу.

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