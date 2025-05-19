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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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С акцентом на красивом декольте: Ева Лонгория в розовом платье со стразами позировала на красной дорожке

Актриса в красивом платье продемонстрировала стройную фигуру на Лазурном побережье.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Лонгория

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория снова появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Она пришла на премьеру фильма "Финикийская схема" (The Phoenician Scheme).

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Перед фотокамерами звезда позировала в гламурном образе. На ней было розовое платье по фигуре, полностью расшитое стразами, от бренда Tamara Ralph. Наряд имел обнаженные плечи и лиф, украшенный камнями. Ее декольте выглядело привлекательно и красиво.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Наряд Лонгории сзади имел нежно-розовый корсет со шнуровкой и шлейф.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Лук Ева дополнила босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках. Она сделала аккуратную укладку с ровным пробором, макияж с пышными ресницами и блестящими тенями на веках, а также молочный маникюр.

На шее у актрисы было роскошное колье, а на руке — коктейльное кольцо.

Ева Лонгория / © Associated Press

Ева Лонгория / © Associated Press

Напомним, ранее Ева Лонгория вышла в свет в трикотажном мини-платье с драпировкой цвета хаки и в золотистых босоножках.

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