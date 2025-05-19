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- Шоу-бизнес
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С акцентом на красивом декольте: Ева Лонгория в розовом платье со стразами позировала на красной дорожке
Актриса в красивом платье продемонстрировала стройную фигуру на Лазурном побережье.
Ева Лонгория снова появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Она пришла на премьеру фильма "Финикийская схема" (The Phoenician Scheme).
Перед фотокамерами звезда позировала в гламурном образе. На ней было розовое платье по фигуре, полностью расшитое стразами, от бренда Tamara Ralph. Наряд имел обнаженные плечи и лиф, украшенный камнями. Ее декольте выглядело привлекательно и красиво.
Наряд Лонгории сзади имел нежно-розовый корсет со шнуровкой и шлейф.
Лук Ева дополнила босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках. Она сделала аккуратную укладку с ровным пробором, макияж с пышными ресницами и блестящими тенями на веках, а также молочный маникюр.
На шее у актрисы было роскошное колье, а на руке — коктейльное кольцо.
Напомним, ранее Ева Лонгория вышла в свет в трикотажном мини-платье с драпировкой цвета хаки и в золотистых босоножках.