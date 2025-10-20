С акцентом на красивом декольте: Сидни Суини блистала перед фотографами в бархатном платье

Сидни Суини / © Associated Press

Реклама

Сидни Суини, которая молниеносно стала голливудской звездой, появилась среди гостей гала-вечера в Лос-Анджелесе. На фотоколл она вышла без своего нового бойфренда, хотя недавно была с ним замечена папарацци.

Девушка надела черное классическое платье от Armani Privé из роскошного бархата, которое идеально сидело на ее фигуре, красиво ее подчеркивая. У платья также был небольшой шлейф, но главным его украшением стало эффектное декольте. Также у наряда был халтер украшенный небольшим бантом.

Сидни Суини / © Associated Press

Волосы Сидни собрала в высокую прическу, которую украшали небрежные прядки, которые ниспадали на ее лицо.

Реклама

Макияж девушки был ярким и насыщенным — глаза визажисты накрасили девушке серыми дымчатыми тенями. Также в образе присутствовали драгоценности, главное внимание среди которых привлекло кольцо с огромным изумрудом на пальце.

Сидни Суини / © Associated Press

В Лос-Анджелес Сидни прилетела просто из Лондона, где презентовала на красной дорожке фильм «Кристи», который показывали в рамках Лондонского кинофестиваля. Девушка надела по такому случаю британский бренд — нежно-розовое платье от Alexander McQueen.

Сидни Суини / © Associated Press