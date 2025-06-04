Каталина Сандино Морено / © Associated Press

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Каталина Сандино Морено посетила премьеру спинофа франшизы "Джон Уик" - "Балерина", которая состоялась в китайском театре TCL в Лос-Анджелесе. Актриса сыграла сестру главной героини картины.

На красной дорожке Каталина продемонстрировала эффектный аутфит. На ней было нежное платье макси на бретельках и со шлейфом из кутюрной коллекции осень-зима 2025 года бренда Paolo Sebastian. Наряд был расшит камнями и стразами, а также имели пикантное декольте, которое привлекало внимание всех присутствующих.

Каталина Сандино Морено / © Associated Press

Образ Морено дополнила укладкой с боковым пробором, макияжем с черными стрелками и бежевой помадой. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-кольцами, а руки кокетливыми кольцами с камнями.

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Каталина Сандино Морено / © Associated Press

Представить ленту Каталина вышла вместе со своими коллегами из фильма: Аной де Армас, Киану Ривзом, Дэниелем Бернгардтом, Дэвидом Кастанедой, Габриэлем Бирном, Леном Вайзманом, Анжеликой Хьюстон, Викторией Конт и Иеном Макшейном.

Каталина Сандино Морено / © Associated Press

О фильме:

В центре сюжета ленты — хрупкая балерина Ева Макарро, которую жажда мести превращает в профессионального убийцу. Выполняя задачи от своего директора (Анжелика Хьюстон), Ева узнает тайну убийства своего отца. На пути мести она встречается с самим Джоном Уиком (Киану Ривз). В фильме сочетались безудержная энергия боевика и утонченная эстетика балетного искусства, открывая новую, неожиданную страницу вселенной Джона Уика.

Режиссером фильма стал Лен Вайзман, известный своей работой над фильмами франшизы «Джон Уик». Кроме того, он работал над фильмами серии «Другой мир», «Крепкий орешек 4.0» и «Вспомнить все». «Балеина» основана на сценарии Шея Геттена, создавшего увлекательную историю, наполненную интригами и напряженными моментами.

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С сегодняшнего дня, 4 июня, фильм в украинском прокате.