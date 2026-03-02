С акцентом на пышном бюсте: Теяна Тейлор в красивом платье позировала на церемонии

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна Тейлор продемонстрировала красивый образ на церемонии вручения премии NAACP Image Awards в Пасадене, штат Калифорния.

На красной дорожке она появилась в кутюрном черном платье от бренда Ashi Studio. Наряд имел корсет и анатомический лиф, который подчеркнул ее пышную грудь. Шелковая юбка была украшена драпировкой, переходящей в драматический шлей, который сзади был немного приподнят и закреплен.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Аутфит Тейлор дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. В ушах у звезды были серьги-клипсы с желтым золотом и черной эмалью от Jean Schlumberger by Tiffany & Co. Banana Dot, а на руке - кольцо Bird on a Rock от Tiffany.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Теяна сделала кудрявую укладку, макияж с пышными ресницами и коричневой подводкой на губах, а также нюдовый маникюр с декором.

Теяна Тейлор / © Associated Press

Напомним, Теяна Тейлор на "Позже шоу со Стивеном Кольбером" пришла в кожаной куртке и кожаных штанах, которые заправила в высокие сапоги гармошкой.