Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин
С акцентом на пышном декольте: итальянская модель в эффектном красном платье позировала на гала-вечере
Мадалина Генеа в красивом образе lady in red пришла на ивент в Венеции.
Итальянская модель румынского происхождения Мадалина Генеа посетила гала-вечер amfAR Gala Venezia 2025, который состоялся в Венеции.
Она появилась там в эффектном образе, в котором привлекла внимание публики. На Мадалине было вечернее красное платье макси приталенного силуэта. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей похвастаться стройными ногами.
Но главным акцентом в аутфите модели было соблазнительное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.
Лук Генеа дополнила красными лакированными туфлями-лодочками, укладкой с легкими локонами, вечерним макияжем, белым маникюром и комплектом украшений с бриллиантами.