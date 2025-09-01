ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
124
Время на прочтение
1 мин

С акцентом на пышном декольте: итальянская модель в эффектном красном платье позировала на гала-вечере

Мадалина Генеа в красивом образе lady in red пришла на ивент в Венеции.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мадалина Генеа

Мадалина Генеа / © Getty Images

Итальянская модель румынского происхождения Мадалина Генеа посетила гала-вечер amfAR Gala Venezia 2025, который состоялся в Венеции.

Она появилась там в эффектном образе, в котором привлекла внимание публики. На Мадалине было вечернее красное платье макси приталенного силуэта. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей похвастаться стройными ногами.

Мадалина Генеа / © Getty Images

Мадалина Генеа / © Getty Images

Но главным акцентом в аутфите модели было соблазнительное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.

Лук Генеа дополнила красными лакированными туфлями-лодочками, укладкой с легкими локонами, вечерним макияжем, белым маникюром и комплектом украшений с бриллиантами.

Дата публикации
Количество просмотров
124
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie