С акцентом на пышном декольте: итальянская модель в эффектном красном платье позировала на гала-вечере

Мадалина Генеа / © Getty Images

Итальянская модель румынского происхождения Мадалина Генеа посетила гала-вечер amfAR Gala Venezia 2025, который состоялся в Венеции.

Она появилась там в эффектном образе, в котором привлекла внимание публики. На Мадалине было вечернее красное платье макси приталенного силуэта. Наряд имел высокий разрез, который позволил ей похвастаться стройными ногами.

Мадалина Генеа / © Getty Images

Но главным акцентом в аутфите модели было соблазнительное декольте, которое прекрасно подчеркнуло ее пышную грудь.

Лук Генеа дополнила красными лакированными туфлями-лодочками, укладкой с легкими локонами, вечерним макияжем, белым маникюром и комплектом украшений с бриллиантами.