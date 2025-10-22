С акцентом на пышном декольте: Ким Кардашьян в ледяно-голубом платье 25-летней давности появилась в Париже

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян в свой день рождения, 21 октября, представила в Париже юридический драматический сериал «Все честно» (All’s Fair) на Disney+, в котором она сыграла вместе с Гленн Клоуз, Наоми Уоттс, Сарой Полсон, Теяной Тейлор и другими.

На розовую дорожку звезда реалити вышла в роскошном образе. На ней было атласное винтажное платье макси ледяно-голубого цвета фасона «русалка» от бренда Christian Dior из коллекции прет-а-порте сезона весна/лето 2000.

Наряд имел молнию на топе, рюши, вышивку из жаккардовых цветочных мотивов, воротник и короткие рукава. Главным акцентом в ее аутфите было пышное красивое декольте. Платье прекрасно подчеркнуло ее пышные формы.

Кардашьян собрала волосы в гладкую прическу с ровным пробором, сделала насыщенный макияж с черными стрелками, розовыми румянами и розовым блеском на губах, а также длинный нюдовый маникюр. В одном ухе у нее была лаконичная бриллиантовая серьга, а в другом — каффа с бриллиантами от Repossi.

Напомним, Ким Кардашьян пришла на гала-вечер Музея киноакадемии в бежевом ансамбле от Maison Margiela с маской на голове.