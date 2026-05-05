С акцентом на пышном декольте: Лорен Санчес надела на Met Gala платье, вдохновленное скандальным портретом - что о нем известно
56-летняя жена миллиардера Джеффа Безоса выбрала для своего появления на главном модном событии года наряд, который для нее создал креативный директор бренда Schiaparelli Дэниел Роузберри.
Лорен Санчес одна из первых появилась на «красной» дорожке главного модного события года — благотворительном Балу Института костюма Met Gala 2026, который состоялся в Метрополитен-музее. Жена миллиардера продемонстрировала свою интерпретацию дресс-кода — Fashion Is Art («Мода — это искусство»). В этом году супруги Безос выступили спонсором Met Gala, инвестировав в него 10 миллионов долларов. Но на ивенте бизнесвумен позировала без мужа.
Лорен выбрала для своего появления роскошное темно-синее платье от бренда Schiaparelli, изготовленное на заказ. Наряд вдохновлен культовым портретом «Мадам Икс» (Madame X) 1884 года американского художника Джона Сингера Сарджента. Картина, которую когда-то называли «самой скандальной в мире», долгое время была одной из самых выдающихся достопримечательностей Метрополитен-музея.
Платье фасона «рыбка» прекрасно обтягивало красивую фигуру Лорен. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное глубокое V-образное декольте, которое идеально подчеркнуло пышный бюст Санчес.
Наряд сзади имел шнуровку, а также бретельки из жемчужин разного размера и бриллиантов, одну из которых она спустила с плеча, как это было изначально на картине.
Жена Безоса сделала укладку с мягкими локонами и боковым пробором, макияж с пышными ресницами и глянцевым блеском на губах, а также нюдовый маникюр. В ушах у нее были длинные серьги-подвески с бриллиантами и жемчугом весом 60 карат от Lorraine Schwartz, а на руке сияло кольцо с бриллиантом в форме иглы весом 35 карат.
Что известно о картине «Мадам Икс»
На портрете изображена известная светская красавица-американка Вирджини Амели Авегно Готро, которая жила в Париже. Она славилась своей драматически бледной кожей, которую подчеркивала пудрой, и изящным профилем. Говорят, что Джон Сингер едва уговорил красавицу позировать ему, ведь считал ее идеальной моделью.
Работа «Мадам Икс» Сарджента вызвала большой скандал в Парижском салоне. Зрителей возмутила развратная, на их взгляд, поза женщины, слишком глубокое декольте и спущенная с плеча бретелька платья, которые как будто намекали на ее готовность к соблазнению. Из-за травли разъяренной публики и негативных отзывов критиков художник был вынужден просить дирекцию снять картину с выставки.
Джон Сингер зарисовал скандальную бретельку и «поднял» ее на плечо, но это не спасло ситуацию. Чтобы защитить репутацию модели, художник изменил название на «Мадам Икс», убрав настоящее имя женщины. Тем не менее, скандал разрушил репутацию Готро в высшем свете, а разочарованный Сарджент переехал в Лондон, чтобы начать все с чистого листа. Картину он оставил себе.
Напомним, Лорен Санчес накануне Met Gala выступила на пресс-конференции в винтажном коктейльном платье с принтом «гусиная лапка» от John Galliano за более чем 2 миллиона гривен.