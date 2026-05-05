Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес одна из первых появилась на «красной» дорожке главного модного события года — благотворительном Балу Института костюма Met Gala 2026, который состоялся в Метрополитен-музее. Жена миллиардера продемонстрировала свою интерпретацию дресс-кода — Fashion Is Art («Мода — это искусство»). В этом году супруги Безос выступили спонсором Met Gala, инвестировав в него 10 миллионов долларов. Но на ивенте бизнесвумен позировала без мужа.

Лорен выбрала для своего появления роскошное темно-синее платье от бренда Schiaparelli, изготовленное на заказ. Наряд вдохновлен культовым портретом «Мадам Икс» (Madame X) 1884 года американского художника Джона Сингера Сарджента. Картина, которую когда-то называли «самой скандальной в мире», долгое время была одной из самых выдающихся достопримечательностей Метрополитен-музея.

Платье фасона «рыбка» прекрасно обтягивало красивую фигуру Лорен. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное глубокое V-образное декольте, которое идеально подчеркнуло пышный бюст Санчес.

Наряд сзади имел шнуровку, а также бретельки из жемчужин разного размера и бриллиантов, одну из которых она спустила с плеча, как это было изначально на картине.

Жена Безоса сделала укладку с мягкими локонами и боковым пробором, макияж с пышными ресницами и глянцевым блеском на губах, а также нюдовый маникюр. В ушах у нее были длинные серьги-подвески с бриллиантами и жемчугом весом 60 карат от Lorraine Schwartz, а на руке сияло кольцо с бриллиантом в форме иглы весом 35 карат.

Что известно о картине «Мадам Икс»

На портрете изображена известная светская красавица-американка Вирджини Амели Авегно Готро, которая жила в Париже. Она славилась своей драматически бледной кожей, которую подчеркивала пудрой, и изящным профилем. Говорят, что Джон Сингер едва уговорил красавицу позировать ему, ведь считал ее идеальной моделью.

Картина «Мадам Икс» Джона Сингера Сарджента / © Getty Images

Работа «Мадам Икс» Сарджента вызвала большой скандал в Парижском салоне. Зрителей возмутила развратная, на их взгляд, поза женщины, слишком глубокое декольте и спущенная с плеча бретелька платья, которые как будто намекали на ее готовность к соблазнению. Из-за травли разъяренной публики и негативных отзывов критиков художник был вынужден просить дирекцию снять картину с выставки.

Джон Сингер зарисовал скандальную бретельку и «поднял» ее на плечо, но это не спасло ситуацию. Чтобы защитить репутацию модели, художник изменил название на «Мадам Икс», убрав настоящее имя женщины. Тем не менее, скандал разрушил репутацию Готро в высшем свете, а разочарованный Сарджент переехал в Лондон, чтобы начать все с чистого листа. Картину он оставил себе.

Напомним, Лорен Санчес накануне Met Gala выступила на пресс-конференции в винтажном коктейльном платье с принтом «гусиная лапка» от John Galliano за более чем 2 миллиона гривен.

