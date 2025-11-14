С акцентом на пышном декольте: модель в кружевном платье пришла на ивент в Нью-Йорке

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель Брукс Нейдер посетила презентацию капсульной коллекции Alice + Olivia x Grateful Dead, которая состоялась в Нью-Йорке.

Для такого события она выбрала черное кружевное платье по фигуре с нюдовой подкладкой. Главным акцентом в ее аутфите было пикантное декольте, которое подчеркнуло ее пышную грудь.

Лук Нейдер дополнила черным пышным воротником из эко-меха, черным клатчем с золотистой пряжкой и черными босоножками с пластиковыми вставками.

Брукс собрала волосы в хвост, сделала макияж с розовыми румянами и блеском на губах и молочный маникюр. Она надела на лицо черные солнцезащитные очки, а уши украсила массивными золотыми серьгами.

Напомним, Брукс Нейдер на премию Glamour Women Of The Year Awards 2025 надела роскошное красное платье макси фасона "русалка".