ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

С акцентом на пышном декольте: модель в откровенном платье произвела фурор на Каннском кинофестивале

33-летняя Набила Бенаттиа нарушила дресс-код кинофестиваля этого года. Своим провокационным аутфитом она привлекла внимание собравшихся.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Набила Бенаттиа

Набила Бенаттиа / © Associated Press

Франко-швейцарская модель и звезда реалити – Набила Бенаттиа – произвела фурор своим смелым луком на красной дорожке Каннского кинофестиваля, хотя, согласно дресс-коду, было запрещено появляться в откровенных нарядах.

Знаменитость была одета в пикантное длинное белое платье с откровенным декольте, украшенным пастельным бисером, и плиссированной юбкой с высоким разрезом. Пышный соблазнительный бюст Набилы привлек внимание всех собравшихся. Обута она была в темно-бежевые босоножки на шпильках.

Набила Бенаттиа / © Associated Press

Набила Бенаттиа / © Associated Press

Бенаттиа сделала объемную прическу с локонами, макияж с блестящими тенями и ягодной помадой, а также молочный маникюр. На шее у модели было красивое бриллиантовое колье, а на руках – кольца.

Набила Бенаттиа / © Associated Press

Набила Бенаттиа / © Associated Press

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie