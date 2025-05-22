С акцентом на пышном декольте: модель в откровенном платье произвела фурор на Каннском кинофестивале

Набила Бенаттиа / © Associated Press

Реклама

Франко-швейцарская модель и звезда реалити – Набила Бенаттиа – произвела фурор своим смелым луком на красной дорожке Каннского кинофестиваля, хотя, согласно дресс-коду, было запрещено появляться в откровенных нарядах.

Знаменитость была одета в пикантное длинное белое платье с откровенным декольте, украшенным пастельным бисером, и плиссированной юбкой с высоким разрезом. Пышный соблазнительный бюст Набилы привлек внимание всех собравшихся. Обута она была в темно-бежевые босоножки на шпильках.

Набила Бенаттиа / © Associated Press

Бенаттиа сделала объемную прическу с локонами, макияж с блестящими тенями и ягодной помадой, а также молочный маникюр. На шее у модели было красивое бриллиантовое колье, а на руках – кольца.

Реклама

Набила Бенаттиа / © Associated Press