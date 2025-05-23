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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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С акцентом на пышном декольте: невеста миллиардера Джеффа Безоса в платье с пайетками сияла на гала-вечере amfAR

55-летняя Лорен Санчес в красивом наряде похвасталась соблазнительным бюстом на благотворительном ивенте.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лорен Санчес

Лорен Санчес / © Associated Press

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - Лорен Санчес - посетила благотворительный гала-вечер amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в городе Антиб. Цель мероприятия – помочь финансово организациям, борющимся со СПИДом.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен, как всегда, вызывала настоящее восхищение своим роскошным аутфитом. Она сияла в корсетном платье-бюстье приталенного силуэта со шлейфом, украшенном пайетками и бисером разных цветов — голубых, лиловых и серебряных.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Наряд идеально подчеркнул пышную и соблазнительную грудь Лорен, которую она охотно демонстрировала фотографам.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Санчес сделала прическу с локонами, макияж с серебряным карандашом на глазах и нежно-розовым блеском на губах, а также нюдовый маникюр.

Лорен Санчес / © Associated Press

Лорен Санчес / © Associated Press

Напомним, известный украинский хирург прокомментировал возможные пластические операции Лорен Санчес.

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