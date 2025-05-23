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С акцентом на пышном декольте: невеста миллиардера Джеффа Безоса в платье с пайетками сияла на гала-вечере amfAR
55-летняя Лорен Санчес в красивом наряде похвасталась соблазнительным бюстом на благотворительном ивенте.
Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса - Лорен Санчес - посетила благотворительный гала-вечер amfAR Cinema Against AIDS, который традиционно состоялся в рамках Каннского кинофестиваля в отеле Hotel du Cap-Eden-Roc в городе Антиб. Цель мероприятия – помочь финансово организациям, борющимся со СПИДом.
Лорен, как всегда, вызывала настоящее восхищение своим роскошным аутфитом. Она сияла в корсетном платье-бюстье приталенного силуэта со шлейфом, украшенном пайетками и бисером разных цветов — голубых, лиловых и серебряных.
Наряд идеально подчеркнул пышную и соблазнительную грудь Лорен, которую она охотно демонстрировала фотографам.
Санчес сделала прическу с локонами, макияж с серебряным карандашом на глазах и нежно-розовым блеском на губах, а также нюдовый маникюр.
Напомним, известный украинский хирург прокомментировал возможные пластические операции Лорен Санчес.