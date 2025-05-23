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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
316
Время на прочтение
1 мин

С акцентом на пышном декольте: оскароносная актриса в банановом платье сияла на Каннском кинофестивале

59-летняя Виола Дэвис обожает носить наряды желтых оттенков, в которых она точно не остается незамеченной.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Виола Дэвис

Виола Дэвис / © Associated Press

Американская актриса, обладательница "Оскара" Виола Дэвис посетила Каннский кинофестиваль. Она пришла на премьеру фильма «Вдохновитель» (The Mastermind) режиссера Келли Райкарт.

Виола Дэвис / © Associated Press

Виола Дэвис / © Associated Press

Перед публикой актриса появилась в ярком эффектном луке. На ней было элегантное платье бананового цвета, приталенного силуэта и без рукавов от бренда Gucci. Наряд имел кружевной лиф, драпировку, шлейф и накидки-хвосты на плечи, которые она демонстрировала фотографам. Но главным акцентом в аутфите Дэвис было пикантное декольте.

Виола Дэвис / © Associated Press

Виола Дэвис / © Associated Press

У Виолы была объемная кудрявая прическа, насыщенный макияж с красной помадой, фиолетовыми тенями и пышными накладными ресницами, а также бордовый маникюр. Шею актриса украсила золотым колье с камнями, а руку — кольцом из этого самого комплекта.

Виола Дэвис / © Associated Press

Виола Дэвис / © Associated Press

Напомним, в прошлом году Виола Дэвис на вечеринке бренда Chopard в рамках Каннского кинофестиваля предстала в элегантном платье желтого оттенка от бренда ElieSaab с длинными и широкими рукавами.

Дата публикации
Количество просмотров
316
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