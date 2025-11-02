- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 1 мин
С акцентом на пышном декольте: Сальма Хайек в платье с пайетками лаймового цвета появилась на гала-вечере
59-летняя актриса с мужем-миллиардером побывала на светском мероприятии.
Сальма Хайек вместе с мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино посетила гала-вечер LACMA Art + Film, который прошел в Музее искусств в Лос-Анджелесе. На мероприятии чествовали достижения деятелей киноиндустрии, моды и современного искусства.
Актриса предстала перед фотографами в эффектном ярком аутфите. На ней было приталенное платье макси лаймового цвета, расшитое пайетками, от бренда Gucci. Наряд имел длинные рукава-клеш и глубокое декольте, которое подчеркнуло ее пышный бюст.
Хайек сделала волнистую укладку, макияж с персиковыми румянами и молочный маникюр. Шею она украсила роскошным колье с драгоценными камнями и цветами, а руки — кольцами с камнями. В руке звезда держала черную сумку на металлической ручке.
Франсуа-Анри Пино был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку, которые завершил черными лакированными туфлями.
Напомним, Сальма Хайек в черном платье с декольте-сердцем появилась на благотворительном ужине.