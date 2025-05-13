С акцентом на пышном декольте: София Вергара в платье цвета Апероль и с пластырем на ноге пришла на шоу

София Вергара / © Getty Images

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София Вергара посетила развлекательное вечернее шоу Джимми Фэллона. В эфире она появилась в ярком аутфите.

На звезде было платье без бретелек цвета Апероль длины миди. Главным акцентом в ее образе было соблазнительное декольте в форме сердца, которое подчеркнуло ее пышную грудь. Лук она дополнила атласными босоножками на высоких платформах и каблуках в тон наряда.

София Вергара / © Getty Images

Когда Вергара сидела, то на ноге у нее был заметный бежевый пластырь, который платье не прикрывало. Наверное, звезда ранилась.

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София Вергара / © Getty Images

У Софии была аккуратная укладка, нежный макияж и молочный маникюр. Уши она украсила серьгами-кольцами с камнями, а руки – кольцами с бриллиантами.

Напомним, София Вергара в обтягивающем платье и кружевном корсете снялась для глянца.