С акцентом на пышном декольте: звезда реалити в "голом" платье и без белья похвасталась красивой фигурой

Ева Гейл обожает фотографироваться в соблазнительных луках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ева Гейл

Ева Гейл

Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — опубликовала в Instagram фото, на которых продемонстрировала новый эффектный аутфит, в котором собралась на вечеринку.

Ева Гейл

Ева Гейл

Блондинка была одета в «голое» черное кружевное платье макси с откровенным декольте, высоким разрезом, металлическими кольцами и драпировкой на бедрах. Под наряд на ней не было белья.

Ева Гейл

Ева Гейл

Образ Ева дополнила золотыми босоножками на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, вечерний макияж, бриллиантовые серьги в ушах и золотые браслеты на запястях. В руке она держала бокал с напитком.

Ева Гейл

Ева Гейл

