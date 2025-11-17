- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 165
- Время на прочтение
- 1 мин
С акцентом на пышном декольте: звезда реалити в "голом" платье и без белья похвасталась красивой фигурой
Ева Гейл обожает фотографироваться в соблазнительных луках.
Звезда британского реалити-шоу «Остров любви» и сестра Джессики Гейл — Ева Гейл — опубликовала в Instagram фото, на которых продемонстрировала новый эффектный аутфит, в котором собралась на вечеринку.
Блондинка была одета в «голое» черное кружевное платье макси с откровенным декольте, высоким разрезом, металлическими кольцами и драпировкой на бедрах. Под наряд на ней не было белья.
Образ Ева дополнила золотыми босоножками на шпильках. У нее была идеально ровная укладка, вечерний макияж, бриллиантовые серьги в ушах и золотые браслеты на запястях. В руке она держала бокал с напитком.