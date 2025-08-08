С акцентом на соблазнительной груди: американская модель в платье с откровенным декольте пришла на церемонию

Брукс Нейдер / © Getty Images

Американская модель Брукс Нейдер посетила церемонию вручения премии ESPY 2025, которая состоялась в театре Dolby в Голливуде.

Манекенщица привлекла к себе внимание на красной дорожке своим сексуальным аутфитом. На ней было шелковое платье макси цвета айвори в бельевом стиле. Наряд имел тонкие бретельки и откровенное глубокое декольте, в котором она похвасталась своей красивой соблазнительной грудью.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Аутфит Нейдер дополнила сатиновыми босоножками в тон наряда на высоких платформах и каблуках. Она сделала аккуратную укладку с мягкими локонами, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, а руку - кольцом.