С акцентом на соблазнительной груди: американская модель в платье с откровенным декольте пришла на церемонию
Брукс Нейдер в наряде с глубоким вырезом и без бюстгальтера посетила светское мероприятие.
Американская модель Брукс Нейдер посетила церемонию вручения премии ESPY 2025, которая состоялась в театре Dolby в Голливуде.
Манекенщица привлекла к себе внимание на красной дорожке своим сексуальным аутфитом. На ней было шелковое платье макси цвета айвори в бельевом стиле. Наряд имел тонкие бретельки и откровенное глубокое декольте, в котором она похвасталась своей красивой соблазнительной грудью.
Аутфит Нейдер дополнила сатиновыми босоножками в тон наряда на высоких платформах и каблуках. Она сделала аккуратную укладку с мягкими локонами, макияж с акцентом на глазах и молочный маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, а руку - кольцом.