С акцентом на стройных ногах: Тейлор Свифт в цветочном мини-платье пришла на шоу

Певица занимается промокампанией своего нового альбома.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт посетила шоу «Поздней ночью с Сетом Майерсом» в Нью-Йорке на котором рассказала о своем 12-м студийном альбоме, релиз которого недавно состоялся.

В студии артистка появилась в кокетливом образе. На ней было обтягивающее корсетное черное мини-платье с цветочным золотисто-розовым принтом в винтажном стиле и без бретелек от бренда Wiederhoeft. Наряд прекрасно подчеркнул подтянутую фигуру и стройные ноги Тейлор.

Тейлор Свифт / © Getty Images

Тейлор Свифт / © Getty Images

Аутфит Свифт дополнила металлически-розовыми туфлями с открытыми носками и на шпильках от Aquazurra.

Певица сделала аккуратную укладку, макияж с черными стрелками, уши украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею — колье с камнями, а руки — кольцами.

Напомним, Тейлор Свифт надела на вечеринку клетчатую мини-юбку от Miu Miu, гольф-водолазку и коричневые сапоги на каблуках.

