Шоу-бизнес

Шоу-бизнес
131
1 мин

С акцентом на талии: Ким Кардашьян произвела фурор в эффектном платье таупового цвета

Ее плать было созданно в фирменном сочетании скульптурных форм и сюрреалистической роскоши известного французского Модного дома.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян выглядела потрясающе на мероприятии в Лос-Анджелесе. Она теперь стала еще и актрисой, поэтому посетила премьеру нового сериала Райана Мерфи «Все честно», в котором сыграла одну из главных ролей.

Ким решила надеть на красную дорожку творение талантливого модельера Дэниела Роузберри — креативного директора Модного дома Schiaparelli. Это платье было создано для кутюрной коллекции весна-лето 2025.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

У платья была горловиной-халтер, а также американская пройма. При этом талия звезды идеально подчеркивалась благодаря фасону, а вот юбка была сложного таупового цвета и имела много складок, драпировок и шлейф. Образ Ким дополнила любимым макияжем в коричневой гамме, бриллиантами и высокой прической в стиле двухтысячных. Также внимание привлекал длинный маникюр Кардашьян — ее ногти были очень длинными и накрашены темным лаком. Такой акцент придавал образу драматизма.

Поддержать Ким на мероприятии пришла ее мама Крис Дженнер. 69-летняя женщина появилась в мини от Givenchy из коллекции осень-зима 2025 — в платье на запах лимонного цвета, которое украшал большой черный бант.

Ким Кардашьян и ее мама Крис Дженнер / © Associated Press

Ким Кардашьян и ее мама Крис Дженнер / © Associated Press

Однако для Ким это не первый опыт игры в сериалах. Ранее она также сыграла в двенадцатом сезоне сериала «Американская история ужасов».

Роскошные образы Ким Кардашьян (20 фото)

131
