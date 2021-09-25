С алыми губами и фирменной прической: роскошная Дита фон Тиз посетила оперу в Париже

С алыми губами и фирменной прической: роскошная Дита фон Тиз посетила оперу в Париже

Элегантность - ее второе я.

Звезда бурлеска Дита фон Тиз прилетала во Францию, чтобы посетить открытие нового театрального сезона в Опере Гарнье, что в Париже. Для гала-вечера звезда надела черное платье от Elie Saab, которой было полностью расшито бисером и пайетками.

Рукава платья били в форме колокола, а вот талию Диты подчеркивал широкий черный пояс. Также украшением этого платья стал высокий разрез сбоку и небольшой шлейф.

Образ дива бурлеска дополнила своей фирменной прической, стрелками на глазах и красной помадой. В руке она держала черный клатч, а на запястье у фон Тиз красовался серебристый браслет в виде змее, что обвила ее руку.

Дита фон Тиз / Getty Images

На вечеринках в Европе американка появляется в последнее время часто. Например, в августе Дита побывала на вечеринке в Испании, которую организовал известный агент по недвижимости знаменитостей Марсель Ремус в честь открытия виллы Remus.

Дита фон Тиз / Getty Images

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