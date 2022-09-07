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С антивоенными плакатами и в футболках с гербом: украинская делегация посетила Венецианский кинофестиваль

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С антивоенными плакатами и в футболках с гербом: украинская делегация посетила Венецианский кинофестиваль

Фото: Getty Images

Режиссер Антонио Лукич вместе со съемочной командой в Венеции представляют свой фильм "Люксембург, Люксембург".

На Венецианский кинофестиваль приехала съемочная группа украинского фильма "Люксембург, Люксембург". На фотоколле появились режиссер ленты Антонио Лукич и сыгравшие главные роли актеры Рамил и Амил Насировы из рэп-группы "Курган и Agregat".

© Getty Images
Фото: Getty Images

Антонио с ребятами надели футболки с изображением украинского герба из пшеницы с васильками.

К ним присоединились другие члены съемочной команды. Украинская делегация вынесла с собой сине-желтое знамя и антивоенные плакаты с надписью: "Представьте себе фильмы без родителей. С начала российского вторжения тысячи украинских детей остались без родителей". Они также держали в руках фотографии с детьми, которые потеряли в этой войне родителей.

© Getty Images
Фото: Getty Images

Вечером состоится премьера фильма в конкурсе "Горизонты".

Напомним, фильм "Люксембург, Люксембург" рассказывает о братьях-близнецах, которые пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется уже давно пропавший отец.

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