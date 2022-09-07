С антивоенными плакатами и в футболках с гербом: украинская делегация посетила Венецианский кинофестиваль

Режиссер Антонио Лукич вместе со съемочной командой в Венеции представляют свой фильм "Люксембург, Люксембург".
На Венецианский кинофестиваль приехала съемочная группа украинского фильма "Люксембург, Люксембург". На фотоколле появились режиссер ленты Антонио Лукич и сыгравшие главные роли актеры Рамил и Амил Насировы из рэп-группы "Курган и Agregat".
Антонио с ребятами надели футболки с изображением украинского герба из пшеницы с васильками.
К ним присоединились другие члены съемочной команды. Украинская делегация вынесла с собой сине-желтое знамя и антивоенные плакаты с надписью: "Представьте себе фильмы без родителей. С начала российского вторжения тысячи украинских детей остались без родителей". Они также держали в руках фотографии с детьми, которые потеряли в этой войне родителей.
Вечером состоится премьера фильма в конкурсе "Горизонты".
Напомним, фильм "Люксембург, Люксембург" рассказывает о братьях-близнецах, которые пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется уже давно пропавший отец.
Читайте также:
- Она невероятная: супермодель Алина Байкова вышла на красную дорожку Венецианского кинофестиваля
- Полгода войны в Украине показывают в двухчасовой ленте на Венецианском кинофестивале
- "Мы здесь с украинским флагом, чтобы говорить, что свобода – наша самая большая ценность", – корреспондент ТСН Наталья Нагорная о 79-м Венецианский кинофестиваль